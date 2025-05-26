Что известно об этом соглашении

Общая сумма сделки составляет – 652,74 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наши деньги".

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Интересно, что "Оболонь" была единственной на торгах. Цена воды составила – 4 гривны за литр. Скидка, при этом, достигла лишь – 0,5%.

Стоит отметить, что на первое полугодие тендер на поставку воды отличался. Тогда конкуренцию "Оболони" составляли:

"Аква-эко";

"Завод Артуз-аква".

Именно эта конкуренция способствовала снижению стоимости воды. Конечная цена, которая была достигнута, на тот момент составила – 3,8 гривны за литр.

Конкуренция на торгах по бутилированной воде "ДОТа" всегда была низкой на уровне 1 – 2 компаний. Только однажды на торги пришло 4 участника. Но на конкурентных лотах удавалось сбить ожидаемую стоимость на 5 – 13%. Только в одном незначительном тендере была цена 4,1 гривны за литр во всех других закупках прошлого года цена колебалась на уровне 2,9 – 3,9 гривны за литр,

– говорится в сообщении издания.

"Оболонь" довольно давно является партнером Минобороны. В этот раз компания обратилась к заказчику для пересмотра отдельных положений договора. Речь идет, в частности, о том, что ответственность поставщика сильно возросла. А вот для заказчика ситуация кардинально другая. Он имеет минимальную или вообще не прописанную (то есть отсутствующую) ответственность.

Заказчик пошел на встречу и некоторые положения были изменены. К примеру, штраф 100% от стоимости заказа теперь действует на задержку поставки продолжительностью 14 дней, а не 7.

"Оболонь" обратила внимание, что по законодательству, если заказчик задерживает платеж, он обязан компенсировать инфляционные потери, на что ДОТ объяснил, что бюджетные средства не могут быть использованы для компенсации инфляционных потерь,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Тендер на поставку пищевых продуктов для ВСУ на второе полугодие составляет 22,5 миллиарда гривен.