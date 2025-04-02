Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Преступление классифицировано по статьям Уголовного кодекса о растрате, покушение на растрату и легализацию.

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Кому объявили подозрения

Разоблачение преступления состоялось при содействии Государственной аудиторской службы Украины. Следствие по делу продолжается, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц. О подозрении уже сообщили:

бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины;

владелице связанных компаний-поставщиков;

2 руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

После внесения предложений по устранению причин и условий "продуктовой сделки" порядок закупки изменили и ввели отдельные пилотные проекты.

Как была устроена схема

По данным следствия, в течение 2022 – 2023 годов обеспечение армии происходило через закупку комплектов пищевых продуктов. Это предусматривало возможность заказывать их по утвержденному каталогу из 409 наименований. Лишь 10% ассортимента составляли овощи, крупы, мясо, вода, зато остальные – специи, желатин и ягоды, которые заказывались изредка или никогда.

Манипулировать ценами поставщикам позволяло то, что цена комплекта формировалась с учетом всех наименований каталога, составляя их среднюю стоимость. На "ходовые" продукты цены завышали, а на малоиспользуемые или несезонные – занижали.

То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки,

– отмечают в НАБУ.