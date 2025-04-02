Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національне антикорупційне бюро України. Злочин класифіковано за статтями Кримінального кодексу про розтрату, замах на розтрату та легалізацію.

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Кому оголосили підозри

Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України. Слідство у справі наразі триває, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб. Про підозру вже повідомили:

колишньому керівникові Департаменту Міністерства оборони України;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

2 керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

Опісля внесення пропозицій щодо усунення причин та умов "продуктової оборудки" порядок закупівлі змінили та запровадили окремі пілотні проєкти.

Як була влаштована схема

За даними слідства, упродовж 2022 – 2023 років забезпечення армії відбувалось через закупівлю комплектів харчових продуктів. Це передбачало можливість замовляти їх за затвердженим каталогом із 409 найменувань. Лише 10% асортименту складали овочі, крупи, м'ясо, вода, натомість решта – спеції, желатин і ягоди, які замовлялись зрідка або ніколи.

Маніпулювати цінами постачальникам дозволяло те, що ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу, становлячи їхню середню вартість. На "ходові" продукти ціни завищували, а на маловживані або несезонні – занижували.

Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки,

– зазначають у НАБУ.