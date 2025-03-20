Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони, інформує 24 Канал.

Читайте також Масштабні удари СБУ по НПЗ змушують Путіна до переговорів по енергетиці, – експерт

Через умови необхідності збереження режиму секретності ми не можемо публічно і прямо назвати заводи-виробники та обсяг замовлення. Але ми вимушені вийти у публічний простір, бо проблема, на яку члени ГАР МО неодноразово звертали увагу чиновників і політиків непублічно, не була вирішена, а системне і безперебійне постачання боєприпасів на фронт є нашим головним пріоритетом,

– мовиться в повідомленні.

У ГАР додали, що цією проблемою є надмірна концентрація замовлень на постачання боєприпасів одному виробнику чи постачальнику.

"З нашої точки зору, саме наявність декількох гравців на ринку дозволить одночасно розвивати ОПК України та мінімізувати ризики щодо наявності/якості боєприпасів. Рішення про додаткову закупівлю значної кількості мінометних мін у заводів, які не змогли виконати навіть 50% від попередніх контрактів по аналогічному виду боєприпасів, створює суттєві ризики для постачання на фронт", – мовиться в повідомленні.

Попри скарги на раніше поставлені міни та порушення графіків постачання, зазначили в ГАР МО, ніхто не поніс відповідальності. Антикорупційна рада звернулася до Ставки Верховного Головнокомандувача з такими закликами:

Розглянути пропозицію щодо зобов'язання закупівельників провадити практику диверсифікації закупівель по боєприпасах від різних виробників для того, аби уникнути ситуації, в якій недобросовісний виробник (постачальник), або форс-мажорна обставина, або логістичні затримки можуть повністю зірвати поставки того чи іншого виду боєприпасів на фронт; Запросити у правоохоронних органів і Міністерства оборони результати розслідування по постачаннях державними заводами неякісних 120-мм мін; Зобов'язати відповідальних осіб озвучити публічно кількість рекламацій і боєприпасів, які були повернуті виробнику.

Також ГАР МО подає заяву про злочин до правоохоронних органів щодо "неналежних дій посадових осіб навколо питання взаємодії з постачальниками". За даними Цензор.НЕТ, мовиться про одне з підприємств Мінстратегпрому. У Міноборони вирішили додатково замовити 300 тисяч 120-мм мін та 500 тисяч 82-мм мін. Все це попри провал поставок.