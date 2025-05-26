Як змінився курс євро у травні
Станом на 26 травня офіційний курс в Україні сягнув – 46,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Перемога без конкуренції: "Оболонь" монополізувала ринок постачання води для ЗСУ
Дані "Мінфіну" показують, що курс євро у банках змінився так:
- купівля – 46,80 гривні за євро;
- продаж – 47,60 гривні за євро.
В обмінниках курс євро змінився таким чином:
- купівля – 47,20 гривні за євро;
- продаж – 47,40 гривні за євро.
Яка сума потрібна сьогодні, аби купити 500 євро
- для придбання 500 євро у банку, потрібно мати в середньому – 23 800 гривень;
- а от аби купити 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 23 700 гривень.
Скільки сьогодні можна отримати за 500 євро
- у банку за 500 євро можна виручити приблизно – 23 400 гривень;
- в обміннику за 500 євро можна отримати приблизно – 23 600 гривень.