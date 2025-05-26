Як змінився курс євро у травні

Станом на 26 травня офіційний курс в Україні сягнув – 46,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну" показують, що курс євро у банках змінився так:

купівля – 46,80 гривні за євро;

продаж – 47,60 гривні за євро.

В обмінниках курс євро змінився таким чином:

купівля – 47,20 гривні за євро;

продаж – 47,40 гривні за євро.

Яка сума потрібна сьогодні, аби купити 500 євро

для придбання 500 євро у банку, потрібно мати в середньому – 23 800 гривень;

а от аби купити 500 євро в обміннику необхідно уже орієнтовно – 23 700 гривень.

Скільки сьогодні можна отримати за 500 євро