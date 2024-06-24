Зростання долара: як зміниться ситуація на валютному ринку в кінці червня

Протягом минулого тижня ситуація на валютному ринку залишалася спокійною. На міжбанку, як і очікувалося, спостерігалося помірне скорочення обсягів торгів, що зрештою позначилося на розмірі валютних інтервенцій регулятора.

Яка ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у своєму коментарі 24 Каналу зазначила, що на минулому тижні розмір валютних інтервенцій склав 722 мільйони доларів. Це на 175 мільйонів доларів ніж попередній показник.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Значне падіння попиту відбулося й на роздрібному ринку. У безготівковому сегменті українці минулого тижня продали валюти навіть трохи більше, ніж придбали. А загалом чиста купівля валюти населенням за перші 4 дні тижня скоротилася до 162 міьйонів доларів.

Золотько зазначає, що це закономірний процес. Адже, таке падіння зіставно з показниками середини травня, до хвилі подорожчання долара.

Яким буде курс

За словами Золотько, послаблення тиску на гривню з боку попиту сприяло помірному зміцненню національної валюти. На міжбанку протягом тижня котирування знизилися так:

у понеділок коливання були у межах 40,63 – 40,65 гривні за долар;

у п’ятницю – 40,40 – 40,45 гривні за долар.

При цьому, у готівковому сегменті вартість долара відійшла від психологічного рівня 41 гривня за долар. Валюта стабілізувалася в коридорі 40,75 – 40,85 гривні за долар

Через ефект перехідної дати я очікую на помірне зростання попиту на валюту ближче до кінця тижня. В цей період ймовірне помірне здорожчання іноземної валюти в усіх сегментах валютного ринку

– наголошує Золотько.

На думку банкірки, протягом тижня вартість готівкового долара поступово зростатиме, Вірогідно, вона коливатиметься в межах коридору 40,70 – 41,30 гривень за долар.