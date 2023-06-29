Гривня ще сильніша ніж була: яким буде курс долара після війни

Аналітик прогнозує, що після війни курс гривні або зміцниться, або залишиться у стабільному стані. Усе буде залежати від міжнародної підтримки.

Що буде з курсом гривні після війни

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ спрогнозував, що ситуація з гривнею залежатиме від міжнародної підтримки, але поки очікування втішні.

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Після завершення війни – це взагалі вже таке економічне фентезі, що буде. Тобто тут така суцільна футурологія. Все залежатиме від формату завершення війни і формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано чи Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну,

– пояснив він.

Натомість якщо формат підтримки буде покривати лише внутрішні бюджетні дефіцити, тоді гривня залишатиметься стабільною, але не буде такого суттєвого її зміцнення, додав Олексій Кущ.

Курс долара 29 червня

Курс долара у банках дещо зміцнішав за останню добу, приблизно на 5 копійок. В цей час на чорному ринку гривня продовжує тенденцію до зміцнення.