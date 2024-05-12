"Не звертайте увагу на курс гривні": доктор економічних наук порадив, що робити з грошима

Українців турбує стрімке падіння національної валюти. Однак ситуацію контролює Національний банк України та хвилюватись не слід.

Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Adventer Group, зауваживши, що наша країна має підтримку міжнародних партнерів. Щодо заощаджень – варто зберігати їх у необхідній валюті.

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Не варто спостерігати за курсом

За словами Длігача, українцям варто не так сильно спостерігати за курсом, адже це є абсолютно керованим процесом з боку національного банку України. За цей рік банк використав 9 мільярдів доларів зі своїх золото-валютних резервів на підтримку курсу гривні.

Однак це цілком керована ситуація. Ми маємо достатньо допомоги міжнародних партнерів та, з іншого боку, велику потребу у гривні, адже велику частину витрат держава несе саме в ній. Переживати про значні коливання курсу не слід,

– підкреслив доктор економічних наук.

Як заощаджувати

Щодо заощаджень, їх потрібно мати у тій валюті, в якій в українця є певні зобов'язання, наприклад, кредити, допомога близьким, накопичення на освіту дітям.

В тій валюті, в якій ви плануєте нести витрати, в тій і треба мати пріоритет заощаджень,

– зауважив Длігач.

Якщо ж подібних зобов'язань немає, то заощадження варто розподілити по третинах: євро, долари та гривні.

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