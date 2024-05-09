Що відбувається з гривнею
Курс гривні падає, відповідно до плану у цьогорічному бюджеті. Українська економіка готова до такого розвитку подій.
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Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у Бюджет-2024.
У цьогорічному Бюджеті девальвація зафіксована на рівні орієнтовно 10%, очікуваний курс складає – 40,7 гривні за долар. Гетманцев наголосив, що НБУ зараз не прогнозує курс і не таргетує його цільове значення.
Утім не можу не відмітити, що нарешті маємо більшу гармонію у цьому питанні між монетарною і фіскальною політикою,
– наголосив Гетманцев
Як змінюватиметься курс гривні у 2024 році
Гетманцев вважає, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою. Цьому сприятиме стабільність зовнішнього фінансування, накопичення значних міжнародних резервів та послідовна політика регулятора.
З початку 2024 року середній курс гривні становить 38,47 гривні за долар. Динаміка девальвації гривні така:
- за квітень 2024 року гривня девальвувала на 1,8%(відносно показників березня 2024 року);
- з січня по квітень – на 5,8%(відносно показників грудня 2023 року);
- з моменту переходу фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості – на 7,1%.