Что происходит с гривной
Курс гривны падает, в соответствии с планом в нынешнем бюджете. Украинская экономика готова к такому развитию событий.
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Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в Бюджет-2024.
В нынешнем Бюджете девальвация зафиксирована на уровне ориентировочно 10%, ожидаемый курс составляет – 40,7 гривны за доллар. Гетманцев отметил, что НБУ сейчас не прогнозирует курс и не таргетирует его целевое значение.
Впрочем не могу не отметить, что наконец имеем большую гармонию в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой,
– отметил Гетманцев
Как будет меняться курс гривны в 2024 году
Гетманцев считает, что ситуация на валютном рынке останется контролируемой. Этому будет способствовать стабильность внешнего финансирования, накопления значительных международных резервов и последовательная политика регулятора.
С начала 2024 года средний курс гривны составляет 38,47 гривны за доллар. Динамика девальвации гривны такова:
- за апрель 2024 гривна девальвировала на 1,8% (относительно показателей марта 2024 года);
- с января по апрель – на 5,8% (относительно показателей декабря 2023 года);
- с момента перехода фиксированного курса к режиму управляемой гибкости – на 7,1%.