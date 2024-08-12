Офіційний курс знову сягнув поверх 41 гривні

НБУ знову підвищує ціну долара. За останню добу американська валюта перевалила за 41 гривню, а завтра очікується, що ціна зросте ще більше.

Офіційний курс 12 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,11 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 12 копійок.

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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,88 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 8 копійок.

Станом на 13 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 44,10 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,90 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні , а продаж – 41,38 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,28 гривні, а продаж – 41,38 гривні.

На який курс чекати цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що попит на валюту на готівковому ринку хоч і трохи послабився, але досі залишається на доволі високому рівні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на різнонаправлений курсовий рух як у безготівковому, так і у готівковому сегментах.

Банкірка додає, що протягом цього тижня курс може перебувати у такому коридорі ціни – від 41,20 гривні до 41,80 гривні за долар.

Крім того, учасники ринку можуть цього тижня спробувати закріпити тренд на зростання долара. Але для цього поки обмежений потенціал.