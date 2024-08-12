Официальный курс 12 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,11 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 12 копеек.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 44,88 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.
По состоянию на 13 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,28 гривны,
- евро – 44,10 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 12 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,40 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,38 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,28 гривны, а продажа – 41,38 гривны.
Какой курс ждать на этой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, но до сих пор остается на довольно высоком уровне.
На этой неделе я ожидаю разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.
Банкир добавляет, что в течение этой недели курс может находиться в таком коридоре цены – от 41,20 гривны до 41,80 гривны за доллар.
Кроме того, участники рынка могут на этой неделе попытаться закрепить тренд на рост доллара. Но для этого пока ограниченный потенциал.