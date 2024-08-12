Офіційний курс 12 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,11 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 12 копійок.
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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 44,88 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 8 копійок.
Станом на 13 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,28 гривні,
- євро – 44,10 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 12 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 40,90 гривні, а продаж – 41,40 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,38 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,28 гривні, а продаж – 41,38 гривні.
На який курс чекати цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що попит на валюту на готівковому ринку хоч і трохи послабився, але досі залишається на доволі високому рівні.
Цього тижня я очікую на різнонаправлений курсовий рух як у безготівковому, так і у готівковому сегментах.
Банкірка додає, що протягом цього тижня курс може перебувати у такому коридорі ціни – від 41,20 гривні до 41,80 гривні за долар.
Крім того, учасники ринку можуть цього тижня спробувати закріпити тренд на зростання долара. Але для цього поки обмежений потенціал.