За вихідні подешевшав: офіційний курс знову "тане"

Впродовж вихідних офіційний курс долара опустився знову в ціні. Тепер він становить менше, ніж 36,2 гривні за долар. Втім ситуація з курсом євро протилежна.

Яким є офіційний курс 6 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 6 листопада становив 36,17 гривні за долар. За вихідні офіційний долар опустився в ціні на 9 копійок.

Читайте також Курсу по 36,6 гривні вже не буде: чого чекати від долара

Щодо євро, то офіційний курс становить 38,72 гривні. Вартість порівняно з минулим тижнем зросла на 5 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 7 листопада:

Долар – 36,04 гривні,

Євро – 38,72 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,4 гривні, а продаж – 37,89 гривні.

купівля становить 37,4 гривні, а продаж – 37,89 гривні. В обмінниках вартість на рівні: купівля – на рівні 37,28 гривні, а продаж – 37,76 гривні.

вартість на рівні: купівля – на рівні 37,28 гривні, а продаж – 37,76 гривні. На чорному ринку: купівля – на рівні 37,63 гривні, а продаж – 37,75 гривні.

Що буде з доларом наприкінці осені

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що за минулий тиждень гривня у готівковому сегменті зміцнилася на 10 – 15 копійок.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку У безготівковому сегменті попри ситуативне зростання попиту з боку населення, загалом обсяг пропозиції іноземної валюти збільшився. Відтак об'єм інтервенцій НБУ у порівнянні із минулим тижнем скоротився на 113 мільйонів доларів, тобто склав 563 мільйони доларів.

А котирування на ВРУ протягом тижня демонстрували тенденцію до поступового зміцнення національної валюти.

Тому на думку Золотько, протягом тижня долар буде в межах 37,5 – 37,9 гривні за долар.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.