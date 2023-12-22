Чи вигідно купувати валюту перед святами

Для створення валютних накопичень необхідно вигідно конвертувати гривню у долар. Перед святами здійснити таку операцію проблематично.

Чи варто купувати валюту зараз

Зважаючи на наближення новорічних свят, потрібно бути обережним з фінансовими операціями. Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що, на його думку, купувати валюту у теперішній передріздвяний період, це правильне рішення. Його думку ґрунтується на тенденціях, які вказують на імовірний дефолт в Україні.

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Данило Монін Економіст Я не думаю, що буде великий ажіотаж на валюту. А перед Новим роком офіційний курс буде на рівні 37 гривень,

При цьому, економіст Борис Кушнірук навпаки застерігає українців від імпульсивних дій, оскільки фінансова ситуація нестабільна. Зокрема йдеться про зростання вартості імпортної частки й через це подорожчання деяких товарів.

Борис Кушнірук Економіст Зараз важко передбачити, що буде відбуватися, бо в нас ще не повністю розблокована ситуація на кордонах. З Польщею ситуація краща, зі Словаччиною та Угорщиною поки ні, адже продовжується блокада.

Кушнірук вважає, що бізнес встиг запастися валютою, оскільки саме це допоможе йому врегулювати питання імпорту. Підприємці не мають зараз ризикувати, зважаючи на моменти ажіотажу на фоні святкування.