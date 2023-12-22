Стоит ли покупать валюту сейчас

Учитывая приближающиеся новогодние праздники, нужно быть осторожным с финансовыми операциями. Экономист Даниил Монин рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, покупать валюту в нынешний предрождественский период это правильное решение. Его мнение основывается на тенденциях, указывающих на вероятный дефолт в Украине.

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Даниил Монин Экономист Я не думаю, что будет большой ажиотаж на валюту. А перед Новым годом официальный курс будет на уровне 37 гривен,

При этом экономист Борис Кушнирук наоборот предостерегает украинцев от импульсивных действий, поскольку финансовая ситуация нестабильная. В частности, речь идет о росте стоимости импортной доли и возможного подорожания некоторых товаров.

Борис Кушнирук Экономист Сейчас трудно предсказать, что будет происходить, потому что у нас еще не полностью разблокирована ситуация на границах. С Польшей ситуация лучше, со Словакией и Венгрией пока нет, ведь продолжается блокада.

Кушнирук считает, что бизнес успел запастись валютой, поскольку именно это поможет ему урегулировать вопрос импорта. Предприниматели не должны рисковать сейчас, учитывая моменты ажиотажа на фоне празднования.