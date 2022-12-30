Санкції працюють: рубль знецінився до восьмирічного мінімуму

Курс рубля до долара продовжив падати, досягнувши восьмирічного мінімуму. Причиною стало падіння цін на нафту та санкції.

Рубль обвалився

29 грудня курс долара був нижче 72 рублі, продовживши тенденцію падіння. Згодом з початку місяця рубль знецінився на 18%.

Зверніть увагу Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін, – WSJ

Варто зауважити, що у Кремлі визнали падіння нацвалюти хоча й назвали це "невеликим коливанням". Пор це вчора заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що обмінний курс стабілізується.

Штучний попит на рубль

У перші тижня повномасштабної війни російський рубль стрімко обвалювався кожного дня. А бувало, що й по декілька разів на день. Реанімувати курс допоміг ряд заходів Кремля, зокрема:

створення штучного попит на російську валюту, змушуючи країни розраховуватись за газ в рублях;

вдвічі підвищив відсоткові ставки;

запровадив контроль над капіталом,

змусив експортерів конвертувати 80% своїх доходів у рублі.

Згодом ряд заходів був скасований, коли курс рубля до долара стабілізувався.

Падіння цін та нафтове ембарго

Від початку цинічного вторгнення Росії, Захід впроваджував ряд санкційних обмежень котрі вже дали свої результати і як наслідок зараз у Росії значно менше валюти для підтримки, курс знову летить вниз, а доходи агресорки суттєво скоротяться.

Ціни нафти знизилась, а експорт Росії знизився на третину проти червня.

Також почало діяти з 5 грудня ембарго ЄС на нафту морським транспортом і західні механізми обмеження цін, які зараз діють.

Цього місяця Міжнародне енергетичне агентство заявило, що доходи від експорту російської нафти впали на 700 мільйонів доларів у листопаді через зниження цін.

Російська відповідь на нафтове ембарго

Цього тижня у Кремлі вирішили дати відповідь на нафтове ембарго. Путін підписав указ про заборону продажу нафти країнам або організаціям, які дотримуються граничної ціни, а його віцепрем'єр-міністр попередив, що країні, можливо, доведеться скоротити видобуток нафти до 7% у 2023 році.

Експорт газу впав до часів СРСР

Згідно з аналітикою видання Reuters у 2022 році експорт російського газу до Європи різко знизився до абсолютного мінімуму з часів СРСР. Річ у тім, що його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Росії, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.