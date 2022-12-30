Санкции работают: рубль обесценился до восьмилетнего минимума

Курс рубля к доллару продолжил падать, достигнув восьмилетнего минимума. Причиной стало падение цен на нефть и санкции.

Рубль обрушился

29 декабря курс доллара был ниже 72 рубля, продолжив тенденцию падения. Впоследствии с начала месяца рубль обесценился на 18%.

Обратите внимание Экспорт российской нефти по морскому пути обрушился после введения потолка цен, – WSJ

Стоит отметить, что в Кремле признали падение нацвалюты, хотя и назвали это "небольшим колебанием". Об этом вчера заявил министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обменный курс стабилизируется.

Искусственный спрос на рубль

В первые недели полномасштабной войны русский рубль стремительно обрушивался каждый день. А бывало, что и по несколько раз в день. Реанимировать курс помог ряд мер Кремля, в частности:

создание искусственного спроса на российскую валюту, заставляя страны рассчитываться за газ в рублях;

вдвое повысил процентные ставки;

ввел контроль над капиталом,

заставил экспортеров конвертировать 80% своих доходов в рубли.

Впоследствии ряд мер был отменен, когда курс рубля по отношению к доллару стабилизировался.

Падение цен и нефтяное эмбарго

С начала циничного вторжения России, Запад внедрял ряд санкционных ограничений, которые уже дали свои результаты и как следствие сейчас в России значительно меньше валюты для поддержки, курс снова летит вниз, а доходы агрессорки существенно сократятся.

Цены на нефть снизились, а экспорт России снизился на треть против июня.

Также начало действовать с 5 декабря эмбарго ЕС на нефть морским транспортом и западные механизмы ограничения действующих сейчас цен.

В этом месяце Международное энергетическое агентство заявило, что доходы от экспорта российской нефти упали на 700 миллионов долларов в ноябре из-за снижения цен.

Российский ответ на нефтяное эмбарго

На этой неделе в Кремле решили дать ответ на нефтяное эмбарго. Путин подписал указ о запрете продажи нефти странам или организациям, придерживающимся предельной цены, а его вице-премьер-министр предупредил, что стране, возможно, придется сократить добычу нефти до 7% в 2023 году.

Экспорт газа упал ко временам СССР

Согласно аналитике издания Reuters в 2022 году экспорт российского газа в Европу резко снизился до абсолютного минимума со времен СССР. Дело в том, что его крупнейший потребитель сократил импорт из-за полномасштабного вторжения России, а главный трубопровод был поврежден взрывами.