Росія приховує реальний курс рубля та інфляцію: що коїться з економікою країни
Згідно з даними Центрального банку Росії, курс рубля до долара з 1 квітня 2022 року по 1 жовтня 2024 року зріс приблизно на 10 рублів. Водночас офіційна інфляція в країні значно менша за реальну.
Що насправді з курсом та інфляцією
Станом на 2 жовтня 2024 року, 1 долар США коштував 94,59 рубля. Для порівняння, 1 березня 2022 року курс складав 83,20 рубля, а 1 червня 2022 року – не більше ніж 51 рубль, повідомляє 24 Канал.
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Інфляція в Росії виявилася ще серйознішою проблемою. За перші шість місяців 2024 року реальна інфляція сягнула 9,6%, хоча Росстат вказав лише 5,06%.
До того ж реальний річний показник інфляції досяг 21,2%, тоді як офіційна статистика вказує на суттєво нижчий рівень – 6,7%.
Цікаво! У бюджеті на наступний рік рівень інфляції прогнозується на низькому рівні, але реальні показники свідчать про значно вищий рівень.
На сайті Представництва Європейського Союзу в Україні ще на початку 2024 року зауважували, що, попри нібито позитивні економічні дані, які публікують офіційні органи Росії, ці результати слід сприймати з обережністю.
Як інфляція впливає на заощадження громадян
Інфляція призводить до втрати купівельної спроможності грошей протягом певного часу. Тобто, чим вищий рівень інфляції, тим більше гроші втрачають свою цінність, що безпосередньо впливає на здатність громадян купувати товари та послуги.