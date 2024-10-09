Росія приховує реальний курс рубля та інфляцію: що коїться з економікою країни

Згідно з даними Центрального банку Росії, курс рубля до долара з 1 квітня 2022 року по 1 жовтня 2024 року зріс приблизно на 10 рублів. Водночас офіційна інфляція в країні значно менша за реальну.

Що насправді з курсом та інфляцією

Станом на 2 жовтня 2024 року, 1 долар США коштував 94,59 рубля. Для порівняння, 1 березня 2022 року курс складав 83,20 рубля, а 1 червня 2022 року – не більше ніж 51 рубль, повідомляє 24 Канал.

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Інфляція в Росії виявилася ще серйознішою проблемою. За перші шість місяців 2024 року реальна інфляція сягнула 9,6%, хоча Росстат вказав лише 5,06%.

До того ж реальний річний показник інфляції досяг 21,2%, тоді як офіційна статистика вказує на суттєво нижчий рівень – 6,7%.

Цікаво! У бюджеті на наступний рік рівень інфляції прогнозується на низькому рівні, але реальні показники свідчать про значно вищий рівень.

На сайті Представництва Європейського Союзу в Україні ще на початку 2024 року зауважували, що, попри нібито позитивні економічні дані, які публікують офіційні органи Росії, ці результати слід сприймати з обережністю.