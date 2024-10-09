Согласно данным Центрального банка России, курс рубля к доллару с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2024 года вырос примерно на 10 рублей. При этом официальная инфляция в стране значительно меньше реальной.

Что на самом деле с курсом и инфляцией

По состоянию на 2 октября 2024 года, 1 доллар США стоил 94,59 рубля. Для сравнения, 1 марта 2022 года курс составлял 83,20 рубля, а 1 июня 2022 года – не более 51 рубля, сообщает 24 Канал.

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Инфляция в России оказалась еще более серьезной проблемой. За первые шесть месяцев 2024 года реальная инфляция достигла 9,6%, хотя Росстат указал лишь 5,06%.

К тому же реальный годовой показатель инфляции достиг 21,2%, тогда как официальная статистика указывает на существенно более низкий уровень – 6,7%.

Интересно! В бюджете на следующий год уровень инфляции прогнозируется на низком уровне, но реальные показатели свидетельствуют о значительно более высоком уровне.

На сайте Представительства Европейского Союза в Украине еще в начале 2024 года отмечали, что, несмотря на якобы положительные экономические данные, которые публикуют официальные органы России, эти результаты следует воспринимать с осторожностью.