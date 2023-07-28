Що буде із курсом валют з 1 серпня: чи варто купувати долар сьогодні

Змін курсу уникнути не вдасться. На це вказує стан загальної світової економічної кризи. Однак, у серпні ситуація залишатиметься сприятливою та стабільною.

Що буде з валютою з 1 серпня

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку – Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що буде із курсом валют у серпні

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Загалом, теперішні тенденції можна вважати позитивними. На думку Тараса, ситуація в кінці липня – це проєкція на увесь серпень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У перший тиждень серпня на готівковому валютному ринку будь-які зміни будуть малопомітними. Завершення липня, по суті, – це проєкція на весь серпень.

Чого чекати українцям:

щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні ;

; різниця між офіційним та готівковим курсами не буде більшою за 1%;

різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,25 гривні;

коливання курсу не будуть вищі за 37 – 38 гривні за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;

курс євро буде формувати співвідношення євро та долара;

З цього можна зробити висновок, що серпень хороший період для покупки валюти. Цього ж не можна сказати про вересень.

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Що буде з гривнею у серпні

Фінансові експерти вважають, що у серпні ситуація з гривнею буде стабільною. Як каже Тарас, НБУ уже спланували заходи для утримування ситуації на позитивному рівні.

Реформи, що забезпечили стабільність фінансового ринку у серпні:

тривала політика регулятора з популяризації гривні: у квітні були запроваджені 3-місячні депозитні сертифікати під 25%, які дали змогу комерційним банкам суттєво збільшити відсотки за гривневими депозитами, так максимальні ставки сягнули 20 – 21%;

у квітні були запроваджені 3-місячні депозитні сертифікати під 25%, які дали змогу комерційним банкам суттєво збільшити відсотки за гривневими депозитами, так максимальні ставки сягнули 20 – 21%; експортні надходження: з січня по квітень вони склали понад 13,3 мільярди доларів;

Звісно певний вплив на валютний ринок матиме припинення дії “зернової угоди” та намагання ворога в будь-який спосіб зашкодити експорту, так би мовити, без їхньої участі. Водночас ситуація розвивається досить динамічно і цілком можливо, що протягом серпня буде знайдене якесь ефективне рішення для здійснення експорту збіжжя. Крім того, я вважаю, що НБУ має певний набір інструментів, щоб запобігти можливому негативному впливу на валютний ринок,

– каже Тарас.

весняні конвертаційні депозити: завдяки яким громадяни мали змогу купувати валюту за офіційним курсом з обов’язковим її розміщенням на депозитах;

завдяки яким громадяни мали змогу купувати валюту за офіційним курсом з обов’язковим її розміщенням на депозитах; міжнародна фінансова підтримка: з початку року Україна отримала понад 23 мільярди доларів, левова частка цих коштів була спрямована на покриття дефіциту державного бюджету (до слова: воєнні видатки складають більш як 50% бюджетних витрат);

з початку року Україна отримала понад 23 мільярди доларів, левова частка цих коштів була спрямована на покриття дефіциту державного бюджету (до слова: воєнні видатки складають більш як 50% бюджетних витрат); поступове поновлення та розвиток економіки країни: вдала посівна, поновлення виробництва, розвиток малого та середнього бізнесу завдяки активізації програми пільгового кредитування "5 – 7 – 9";

вдала посівна, поновлення виробництва, розвиток малого та середнього бізнесу завдяки активізації програми пільгового кредитування "5 – 7 – 9"; ситуація на фронті: поступове звільнення України від ворога.

Таким чином, у серпні ситуація буде підсумовувати досить тривалий період із поступового зміцнення гривні, створення належних об'єктивних умов для поступової лібералізації валютного ринку. Курс залишатиметься стабільним у межах "коридору" 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро,

– прогнозує Тарас.

НБУ вживає максимум заходів для підтримки української економіки, зауважує банкір. Однак, найбільший вплив на ситуацію має стан справ на фронті. Від перемог української армії залежить швидкість відродження України та наявність міжнародної грошової допомоги.