Что будет с валютой с 1 августа

Начальник департамента казначейства Глобус Банка – Тарас Лесовой рассказал 24 Канала, что будет с курсом валют в августе

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В общем, нынешние тенденции можно считать положительными. По мнению Тараса, ситуация в конце июля – это проекция на весь август.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую неделю августа на наличном валютном рынке любые изменения будь малозаметны. Завершение июля, по сути, это проекция на весь август.

Чего ждать украинцам:

ежедневно курс может изменяться в пределах 0,1 – 0,3 гривны ;

; разница между официальным и наличным курсами не будет больше 1%;

разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,25 гривны;

колебания курса не будут выше 37 – 38 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро;

курс евро будет формировать соотношение евро и доллара;

Из этого можно заключить, что август хороший период для покупки валюты. Этого же нельзя сказать о сентябре.

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Финансовые эксперты считают, что в августе ситуация с гривной будет стабильной. Как говорит Тарас, НБУ уже спланировали меры по удержанию ситуации на положительном уровне.

Реформы, обеспечившие стабильность финансового рынка в августе:

длительная политика регулятора по популяризации гривны: в апреле были введены 3-месячные депозитные сертификаты под 25%, которые позволили коммерческим банкам существенно увеличить проценты по гривневым депозитам, так что максимальные ставки достигли 20 – 21%;

в апреле были введены 3-месячные депозитные сертификаты под 25%, которые позволили коммерческим банкам существенно увеличить проценты по гривневым депозитам, так что максимальные ставки достигли 20 – 21%; экспортные поступления: с января по апрель они составили более 13,3 миллиарда долларов;

Конечно определенное влияние на валютный рынок будет иметь прекращение действия "зернового соглашения" и попытки врага любым способом повредить экспорту, так сказать, без их участия. В то же время ситуация развивается достаточно динамично и вполне возможно, что в течение августа будет найдено какое-нибудь эффективное решение для осуществления экспорта зерна. Кроме того, я считаю, что НБУ имеет определенный набор инструментов, чтобы предотвратить возможное негативное влияние на валютный рынок.

– говорит Тарас.

весенние конвертационные депозиты: благодаря которым граждане имели возможность покупать валюту по официальному курсу с обязательным ее размещением на депозитах;

благодаря которым граждане имели возможность покупать валюту по официальному курсу с обязательным ее размещением на депозитах; международная финансовая поддержка: с начала года Украина получила более 23 миллиардов долларов, львиная доля этих средств была направлена на покрытие дефицита государственного бюджета (к слову: военные расходы составляют более 50% бюджетных расходов);

с начала года Украина получила более 23 миллиардов долларов, львиная доля этих средств была направлена на покрытие дефицита государственного бюджета (к слову: военные расходы составляют более 50% бюджетных расходов); постепенное возобновление и развитие экономики страны: удачная посевная, возобновление производства, развитие малого и среднего бизнеса благодаря активизации программы льготного кредитования "5 – 7 – 9";

удачная посевная, возобновление производства, развитие малого и среднего бизнеса благодаря активизации программы льготного кредитования "5 – 7 – 9"; ситуация на фронте: постепенное освобождение Украины от неприятеля.

Таким образом, в августе ситуация будет суммировать достаточно длительный период постепенного укрепления гривны, создания надлежащих объективных условий для постепенной либерализации валютного рынка. Курс будет стабильным в пределах "коридора" 37 - 38 гривен за доллар и 41 - 42,5 гривны за евро.

– прогнозирует Тарас.

НБУ принимает максимум мер по поддержке украинской экономики, отмечает банкир. Однако наибольшее влияние на ситуацию имеет положение дел на фронте. От побед украинской армии зависит скорость возрождения и наличие международной денежной помощи.