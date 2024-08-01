Ціна набирає обертів: курс долара та євро 1 серпня

За добу курс долара та євро почав набирати у вартості. Майже у всіх фінустановах ціна валюти суттєво зросла.

Курс валют у банках

Станом на 1 серпня, за даними "Мінфіну", банки купують долар у середньому за 41,30 гривні (+15 копійок) та продають за – 41,45 гривні (+15 копійок).

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Купівля євро відбувається в середньому за 44,75 гривні (+9 копійок), а продаж – за 45 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку відбувається на рівні 41,34 гривні (+18 копійок), а продаж – 41,45 гривні (+12 копійок).

(+18 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 44,77 гривні (+7 копійок), а продають за 45 гривні (+16 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля доларів відбувається за 41,07 гривні (+17 копійок), а продають – за 41,55 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продають – за (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро торгується на рівні: купівля – 44,57 гривні (+7 копійок), а продаж – 45,05 гривень (+5 копійок).

Що буде з валютою до кінця тижня

Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.