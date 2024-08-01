Курс долара у серпні

Олег Пендзин вважає, що в серпні курс долара не наблизиться до ціни у 42 гривні. Нині НБУ наглядає за валютним ринком, тому несподіванок чекати не варто.

Читайте також В Україні стало втричі більше боржників за комуналку: найчастіше не платять за опалення

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу У нас немає валютного ринку. Що таке валютний ринок? Це купа продавців, купа покупців. У нас зараз купа покупців і один продавець. За яку ціну продавець захоче продати, так і буде. Він одночасно регулятор, він же Національний банк України. Несподіванки не може бути ніякої.

Також він додав, що можливий дефолт не вплинув би на курс долара.

Ніяк. Абсолютно. Ми отримуємо на сьогодні макроекономічне фінансування не з комерційного ринку, а Україна як суверен. Жодним чином це не вплинуло б на наше утримання коштів,

– сказав експерт.

Нагадаємо! Сьогодні курс долара коливається в межах 40,90 – 41,40 гривні.