Курс доллара в августе

Олег Пендзин считает, что в августе курс доллара не приблизится к цене в 42 гривны. Сейчас НБУ следит за валютным рынком, поэтому неожиданностей ждать не стоит.

Читайте также В Украине стало втрое больше должников за коммуналку: чаще всего не платят за отопление

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба У нас нет валютного рынка. Что такое валютный рынок? Это куча продавцов, куча покупателей. У нас сейчас куча покупателей и один продавец. По какой цене продавец захочет продать, так и будет. Он одновременно регулятор, он же Национальный банк Украины. Неожиданности не может быть никакой.

Также он добавил, что возможный дефолт не повлиял бы на курс доллара.

Никак. Абсолютно. Мы получаем на сегодня макроэкономическое финансирование не с коммерческого рынка, а Украина как суверен. Никоим образом это не повлияло бы на наше удержание средств,

– сказал эксперт.

Напомним! Сегодня курс доллара колеблется в пределах 40,90 – 41,40 гривны.