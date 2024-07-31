Водночас найменшу кількість боргів зафіксовано на Луганщині. Найчастіше боржники не сплачують за опалення.

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Скільки в Україні боржників за комуналку

Від лютого 2022 року до липня 2024 року кількість боржників виросла з 512,3 тисячі до 701 тисячі осіб.

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області – 100 326 осіб, що складає 14,3% від загальної кількості. На другому місці Харківська область з 94,8 тисячі боржників, а на третьому – Донецька область з 79,7 тисячі.

Найменше боргів зареєстровано на Луганщині (2,8 тисячі), Рівненщині (3,9 тисячі) та Херсонщині (5,3 тисячі).

Найбільше проблем з оплатою спостерігається за опалення, зафіксовано 258,8 тисячі таких випадків, далі за водопостачання (130,2 тисячі) та сплати за електроенергією (67,9 тисячі).

Ще понад 60 тисяч боржників не сплачують за житлове обслуговування і понад 57 тисяч — за газ.

Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення уряд України запровадив мораторій на примусове стягнення боргів за комунальні послуги. Однак у 2024 році його було скасовано. Тепер обмеження застосовуються лише до будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що вже з вересня зросте ціна за водопостачання та каналізацію. Це пов'язано із зростанням витрат на ремонт мереж і подорожчанням електроенергії та палива.