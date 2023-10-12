Новий спад курсу: скільки коштуватиме долар 13 жовтня

НБУ встановили, що 13 жовтня 2023 року долар матиме значення – 36,39 гривні. 1 євро також трансформується до 38,642 гривні.

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Станом на 12 жовтня, на міжбанку курс також не мав єдиного значення, до вечора він впав на 4 копійки. Долар купували за 36,39 гривні, продавали за – 36,41 гривні.

Готівковий ринок також не був стабільний, долар знизився на 5 копійок і становив 38,15 гривні. Вірогідно, це не кінцеве значення і надалі курс коливатиметься.

Прогнози курсу від МВФ

У МВФ вважають, що до кінця 2023 року курс долара в Україні буде 37,5 гривні. Однак, панікувати не варто. Зазвичай ці прогнози збігаться з курсом долара, який був закладений річний бюджет і не реалізуються в реальності. До прикладу на 2024 рік МВФ встановили позначку – 41,4 гривні за долар, а у 2028 році це ж значення має бути – 53,9 гривні за долар. На інші роки прогноз такий:

у 2025 році середньорічний курс буде зафіксовано на позначці 46 гривень за долар;

у 2026 році – 48,9 гривні за долар;

у 2027 році – 51,3 гривні за долар.

Насправді на курс валют вплине безліч факторів. Найбільше – події на фронті. Не можна виключати й вплив міжнародної допомоги та відновлення української економіки.