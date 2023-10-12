Каким будет доллар 13 октября

НБУ установил, что 13 октября 2023 года доллар будет иметь значение– 36,39 гривны. 1 евро также трансформируется до 38,642 гривны.

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По состоянию на 12 октября, на межбанке курс также не имел единого значения, к вечеру он упал на 4 копейки. Доллар покупали за 36,39 гривны, продавали за – 36,41 гривны.