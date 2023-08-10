Прогноз курсу валют: що буде з доларом у другій половині серпня

Протягом 14 – 20 серпня, найімовірніше, на готівковому валютному ринку триватимуть "інерційні" процеси, що позачиться на курсовому коридорі наступного тижня. Чи залишатиметься ситуація стабільною на готівковому ринку, читайте далі.

Яким буде курс валют з 14 серпня

Банкір Тарис Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів про те, яким буде курс на наступному тижні. Фахівець вважає, що "інерційні" процеси прямо вплинуть на курсовий коридор, однак ситуація залишатиметься стабільною, наскільки це можливо в умовах воєнного часу.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Курс долара залишиться в межах 37 – 37,5 гривень, а на курс євро впливатиме передусім міжнародний курс пари долар/євро, тому коридор допустимих змін буде, як і двома тижнями раніше, в кордонах 40,7 – 42 гривень.

На думку банкіра, інші характеристики готівкового валютного ринку залишаться без істотних змін:

спред, різниця між курсом покупки та продажу, коливатиметься в діапазоні 15 – 25 копійок;

щоденні коливання валюти будуть на рівні 10 – 30 копійок;

рівновага між попитом і пропозицією на готівку буде збережена.

Також Лєсовий вважає, що відносна стабільність на валютному ринку триватиме до початку осені.

Процес поступової лібералізації валютного ринку, що відповідає стратегії НБУ, перебуває на підготовчому етапі, тому до осені не варто очікувати глобальних "рухів" в бік, наприклад, єдиного курсу. Крім того, на готівковий ринок тиснутиме нерозв’язана проблема експорту української сільгосппродукції та активізація наступальних дій ЗСУ.

– відзначає Лєсовий.

Безумовно, українцям потрібно бути готовими до того, що країна-агресор намагатиметься відповідати на успіхи ЗСУ. Як завжди, ворог завдаватиме удари терористичними ракетними та дроновими атаками.

Регулятор зважатиме на ці два чинники, як, по суті, на деякий час стримуватимуть заплановані послаблення регулювання валютного ринку,

– додає банкір.

Звичайно, потрібно брати до уваги і своєчасність надходження Україні міжнародної фінансової допомоги, підкреслє Лєсовий. Також з тим зауважує, що наразі тривожних знаків для будь-яких сумнівів щодо цього немає.