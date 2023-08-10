Прогноз курса валют: что будет с долларом во второй половине августа

В течение 14 – 20 августа, вероятнее всего, на наличном валютном рынке будут продолжаться "инерционные" процессы, которые займутся на курсовом коридоре на следующей неделе. Будет ли ситуация стабильной на наличном рынке, читайте дальше.

Каким будет курс валют с 14 августа

Банкир Тарис Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что будет с курсом на следующей неделе. Специалист считает, что "инерционные" процессы напрямую повлияют на курсовой коридор, однако ситуация будет стабильной, насколько это возможно в условиях военного времени.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Курс доллара останется в пределах 37 – 37,5 гривен, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах 40,7 – 42 гривен.

По мнению банкира, другие характеристики наличного валютного рынка останутся без существенных изменений:

спрэд, разница между курсом покупки и продажи, будет колебаться в диапазоне 15 – 25 копеек;

ежедневные колебания валюты будут на уровне 10 – 30 копеек;

равновесие между спросом и предложением на наличные деньги будет сохранено.

Также Лесовой считает, что относительная стабильность на валютном рынке будет продолжаться до начала осени.

Процесс постепенной либерализации валютного рынка, соответствующий стратегии НБУ, находится на подготовительном этапе, поэтому к осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ.

– отмечает Лесовой.

Безусловно, украинцам нужно быть готовыми к тому, что страна-агрессор постарается отвечать на успехи ВСУ. Как всегда, враг будет наносить удары террористическими ракетными и дроновыми атаками.

Регулятор будет учитывать эти два фактора, как, по сути, на время будут сдерживать запланированные ослабления регулирования валютного рынка,

– добавляет банкир.

Конечно, нужно учитывать и своевременность поступления Украине международной финансовой помощи, подчеркнет Лесовой. Также с тем отмечает, что сейчас тревожных знаков для каких-либо сомнений в этом нет.