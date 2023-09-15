Головна цифра бюджету: який заклали курс долара на 2024 рік

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України гривня суттєво девальвувала. "Стрибки" долара спровокували зниження прибутку України у сфері імпорту.

Яким буде курс долара

Варто зауважити, що курс долара до гривні – один з найважливіших показників бюджету, адже від цього залежить низка важливих показників, наприклад, розмір доходів та видатків. Вірогідно, уряд вирішив збільшити дохід з імпорту і провів усі бюджетні розрахунки за курсом 41,4 гривні за долар.

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Показник, визначений урядом, не свідчить про те, що саме таким буде курс валют протягом наступного року. Значення 41,4 гривні за долар варто сприймати як очікуваний максимум і засіб зростання прибутків з імпорту.

Торік уряд закладав курс на рівні 42 гривні за долар. Варто зауважити, що минулий рік курс тримався помітно нижче цього показника. Наразі курс перебуває у коридорі 37 – 38 гривень за долар.

Декілька днів тому міністр Сергій Марченко уже анонсував, яким буде курс. Щобільше, він висловив занепокоєння відносно укріплення гривні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Нас турбує зміцнення гривні. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за долар.

Основну стурбованість міністра викликало зростання популярності гривневих депозитів серед українців. Ця тенденція була викликана завдяки реформам НБУ відносно стабілізації національної валюти.