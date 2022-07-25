Слідом за доларом НБУ підняв євро: курс валют на 25 липня

Офіційний курс гривні тепер суттєво знецінився щодо долара, євро та інших валют. Яку ціну євро, польського злотого та британського фунта стерлінга встановив НБУ 25 липня, читайте далі.

Офіційний курс валют

У понеділок, 25 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 37,22 гривні за євро, що на 5 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

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Польський злотий злегка подорожчав – на 1 копійку до 7,83 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів подорожчав на 11 копійок і коштує 43,73 гривні.

Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс долара одразу на 25%, зафіксувавши його на рівні 36,57 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні також стрімко виросли, оскільки вони вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Цей крок був необхідний, щоб зберегти золотовалютні резерви НБУ, покращити умови для експортерів та запобігти масовому переходу споживачів на сірий ринок. Проте він підняв вартість готівкових валют на ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 37,66 гривні, продаж – 39,17 гривні.

Євро: покупка – 37,92 гривні, продаж – 39,56 гривні.

Злотий: покупка – 8,07 гривні, продаж –8,42 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 45,42 гривні, продаж – 48,59 гривні.

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