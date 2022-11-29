Долар знову міцнішає: де краще купити валюту

Після спаду на вихідних курс долара поступово вирівнюється. 29 листопада в банках, обмінниках та на чорному ринку ціна на валюту трохи зросла. Те саме стосується і євро.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,38 гривні (+3 копійки проти 28 листопада), а продати за 39,8 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (+8 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,83 гривні (-7 копійок), а продають – за 40,34 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,53 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,41 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,30 гривні (+5 копійок). Євро купують по 40,92 гривні (+5 копійок), а продають за 41,32 гривні (+20 копійок).

Що очікувати цього тижня

За словами економічної експертки Анни Золотько, найближчі кілька днів з високою ймовірністю на валютному ринку зберігатиметься спокійна ситуація, при цьому курс продажу знаходитиметься поблизу нинішніх рівнів: 40,0–40,4 гривні. Але у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

Додаткова гривнева ліквідність, що потрапить на ринок через масові виплати зарплат українцям, дасть можливість для чергової хвилі "гри на підвищення". Тож наприкінці тижня ймовірне зростання курсу долара. Зрештою, на мою думку, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40,0–40,9 гривні,

– спрогнозувала директорка департаменту скарбничих операцій Юнекс Банку.