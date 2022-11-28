Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривень (-20 копійок проти 25 листопада), а продати за 40,35 гривні (-15 копійок).

До теми Зростання не буде шоковим: яким буде курс долара у грудні

Готівкове євро банки купують за 40,42 гривні (-8 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,90 гривні (+1 копійка), а продають – за 40,30 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,56 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,18 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (без змін), а продаж – 40,25 гривні (-10 копійок).

(без змін), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 40,87 гривні (+2 копійки), а продають за 41,12 гривні (-3 копійки).

Що прогнозують банкіри

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі 24 каналу, розповіла, що дводобовий блекаут спричинив падіння попиту майже в усіх сегментах споживчого ринку, зокрема і валютному.

Банкірка вважає, що найближчі кілька днів з високою ймовірністю на валютному ринку зберігатиметься відносно спокійна ситуація, при цьому курс продажу знаходитиметься поблизу нинішніх рівнів: 40 – 40,4 гривні за долар. Але у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зрештою, на мою думку, цього тижня вартість американської валюти на готівковому ринку знаходитиметься в коридорі 40 – 40,9 гривні за долар.

Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) вважає, що наразі не бачить суттєвих економічних підстав для відчутних змін курсу.