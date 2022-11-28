Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 28 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-20 копеек против 25 ноября), а продать за 40,35 гривны (-15 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,42 гривны (-8 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,90 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,30 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,56 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,18 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (без изменений), а продажа – 40,25 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 40,87 гривны (+2 копейки), а продают за 41,12 гривны (-3 копейки).
Что прогнозируют банкиры
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу, рассказала, что двухсуточный блекаут повлек за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.
Банкирша считает, что ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться относительно спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40 – 40,4 гривны за доллар. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.
В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,9 гривны за доллар .
Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) считает, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.
По нашим данным, в течение этой недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5 – 41 гривна за доллар . То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается.