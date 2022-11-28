Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-20 копеек против 25 ноября), а продать за 40,35 гривны (-15 копеек).

К теме Рост не будет шоковым: каким будет курс доллара в декабре

Наличное евро банки покупают за 40,42 гривны (-8 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,90 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,30 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,56 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,18 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (без изменений), а продажа – 40,25 гривны (-10 копеек).

(без изменений), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 40,87 гривны (+2 копейки), а продают за 41,12 гривны (-3 копейки).

Что прогнозируют банкиры

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу, рассказала, что двухсуточный блекаут повлек за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.

Банкирша считает, что ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться относительно спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40 – 40,4 гривны за доллар. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,9 гривны за доллар .

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) считает, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.