Яким буде курс валют на другому тижні серпня: чи варто очікувати значних змін

Наступного тижня на готівковому валютному ринку буде відносно спокійно. Ситуація нагадуватиме липневі коливання. Загрозою стабільності курсу можуть стати тимчасові складності з українським експортом.

Яким буде курс валют з 7 серпня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважив, що характерними для ринку наступного тижня будуть:

збереження балансу між попитом і пропозицією на готівку;

спред матиме діапазон 0,15 – 0,25 гривні;

збережеться баланс між попитом і пропозицією на готівку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коридор валютних коливань складе 37 – 37,5 гривень за долар та 40,7 – 42 гривні за євро. Фактично ситуація дуже нагадуватиме липневу: курс долара тяжітиме до нижнього кордону, а курс євро залежатиме від коливань пари долар / євро на міжнародних торгах.

Також він висловив побоювання відносно українського експорту і впливу цього фактору на курс й зауважив, що за всіма ознаками, зниження облікової ставки НБУ на 3 відсоткових пункти мало б "розворушити" ситуацію на ринку. Однак нерозв’язане питання майбутнього експорту збіжжя є певною мірою "греблею" для будь-яких істотних змін.

Великі сподівання покладаються на європейські "Коридори солідарності" з експортним потенціалом близько 4 мільйонів тонн на місяць. Але поки не з’ясовано, коли вони запрацюють.

Чим довше триватиме стан невизначеності, тим більше він тиснутиме на готівковий курс. Тому, гадаю, що НБУ докладатиме зусилля саме на стримування панічних та ажіотажних проявів та для запобігання можливих негативних наслідків скорочення експорту.

– наголошує банкір

З 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року Україна експортувала близько 49 мільйонів тонн зернових та зернобобових з прибутком у понад 20 мільярдів доларів.

Інші фактори, що впливатимуть на готівковий ринок залишаються без змін. Зокрема, економічний буде стабільним завдяки траншам ЄС, грантовим коштам США та розвитку української економіки.

Воєнний чинник також може стати вагомим в питанні поступового звільнення території країни від окупантів та позитивного впливу на суспільні настрої. Чутки про початок нового етапу українського наступу провокують відповідні очікування. Не варто й відкидати вплив на готівковий ринок, який заподіяв своїми атаками ворог.

Проте саме економічні чинники домінуватимуть та формуватимуть кон’юнктуру валютного ринку. Оскільки вони залишаються стабільними, можна зробити висновок, що наступного тижня принципових змін на ринку не станеться.

Курс валют 3 серпня

Обмінники

продають долар 39,95 гривні, купують – 39,45 гривні;

євро продають – 40,46 гривні, купують за – 39,96 гривні.

Чорний ринок

продаж долара – 40 гривень, покупка – 39,50 гривень;

продаж євро – 40,60, купівля – 39,80 гривень.

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