Загрози для розвитку ринку немає: що буде з курсом валют у березні

У березні на валютному ринку не варто чекати кардинальних змін. На це вплине одразу декілька суттєвих факторів.

Що вплине на курс валют

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що дія режиму "керованої гнучкості" на міжбанку триватиме. Тобто на тлі вільного курсоутворення регулятор залишить за собою можливість періодичної кореляції попиту через механізм валютних інтервенцій. Головною метою є створення рівноваги на ринку в умовах частих, але несуттєвих курсових змін.

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Обсяги валютних вливань залишаться в межах 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць, а у щотижневому розрізі регулятор буде досить гнучким, орієнтуючись передусім на рівень попиту, тож вони складуть – десь 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ По-друге, на ринку збережуться часті (щоденні) зміни курсів валют, при цьому як в бік зростання, так і в бік зменшення. Однак для міжбанку такі зміни відбуватимуться в межах 0,20 гривні, а на готівковому ринку поточні курсові зміни можуть скласти в середньому 0,30 гривні в комбанках та 0,50 – 0,70 гривні в обмінниках. Різниця між курсами купівлі-продажу буде до 0,10 гривні на міжбанку, до 0,50 гривні в комбанках, до 1 гривні в обмінниках.

Курс банків буде зорієнтований на показники міжбанку з додаванням % витрат, наприклад, на конвертацію доларів у гривню і навпаки, а також прибутку фінустанов. Курсоутворення в обмінниках також орієнтуватиметься на міжбанк, але в їх курсах будуть враховані "ризики" на випадок кризових моментів на ринку та поточна "реакція" на рівень попиту.

Також вирішальним може стати курс регулятора на зменшення множинності курсів. Зараз на ринку діє "2,5 курси" – міжбанківський, курс комерційних банків та почасти курс обмінників.

Якщо курси купівлі валюти в комбанках та обмінних пунктах майже збігаються – різниця інколи складає 0,10 – 0,20 гривні, то курси продажу регулюються саме попитом і тут обмінники можуть суттєво збільшувати різницю між курсами купівлі та продажу – за логікою минулих місяців вона може сягати 1 гривні. Щоб подолати такий дисбаланс, необхідно, щоб на ринку, як мінімум, був тривалий баланс між попитом і пропозицією, або ж домінувала пропозиція,

– сказав він.

У другій половині березня можна буде спостерігати певне нівелювання різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку, за певних обставин. На погляд Лєсового, дуже оптимістичним було б вийти на єдину різницю між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку – 0,30 гривні.

Додаткові фактори, які можуть вплинути на валютний ринок

Стратегія регулятора на утримання балансу на ринку валют з поступовими кроками до подальшої лібералізації (дія режиму "керованої гнучкості", зменшення міжкурсових відмінностей – шлях до об’єднання курсів);

Обсяги отримуваної макрофінансової допомоги та їхня системність;

Розвиток експорту;

Стимулювання розвитку економіки (анонсоване урядом виділення на розвиток бізнесу у 2024 році 40 мільярдів гривень);

"Воєнні" чинники: події на фронті, отримання військово-технічної допомоги, мінімізація наслідків агресії тощо;

Морально-психологічний стан суспільства (важливим є збереження єдності всередині країни, "спільна мова" між суспільством і владою в ухваленні важливих рішень, зокрема і мобілізаційних).

Що буде з курсом

Тож у березні ситуація залишиться очікуваною. Прогнози щодо курсу такі:

Долар – 38 – 40 гривень на міжбанку та 38,25 – 40,50 гривні на готівковому ринку;

– 38 – 40 гривень на міжбанку та 38,25 – 40,50 гривні на готівковому ринку; Євро – 41 – 43 гривні на міжбанку та 41,50 – 43,50 гривні на готівковому ринку.