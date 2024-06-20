Ризики обвалу гривні майже нівельовані: що буде з курсом валют на наступному тижні

Наступного тижня курс валют мало чим відрізнятиметься від теперішніх показників. Проте деяких змін все-таки варто чекати.

Чого чекати на ринку валют

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня на ринку малоймовірні неочікувані й різкі процеси, бо регулятор не відмовився від режиму "керованої гнучкості".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні. Також до кінця місяця очікується чергова "порція" макрофіну від Єврокомісії та МВФ сумарно на 4,2 мільярда доларів. Ну і стратегічно, у перспективі вже 2025 року на ринок вплине ухвалене рішення G7 про кредит 50 мільярда доларів, який гаситиметься коштом заморожених активів країни-агресора.

Також процес девальвації гривні взяв паузу і до кінця місяця порівняно з травнем вона буде майже нульовою. Натомість зниження облікової ставки до 13% сприятиме розвитку кредитування стратегічно важливих галузей економіки.

Вочевидь інфляція буде більш помітною саме в другому півріччі (через зростання тарифів на електроенергію, дефіцит енергопостачання, що позначиться на активності бізнесу та очікуване липне збільшення акцизу на пальне). Проте за прогнозом Нацбанку інфляція, хоч і зросте, однак до кінця року вона буде в межах 5 – 6%, що збігається з прогнозом на 2024 рік,

– сказав він.

Що буде з курсом

Коридори валютних коливань: міжбанк — 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривні за євро, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро.

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.