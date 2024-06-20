Як замовити долари

На прикладі Приватбанку виявилося, що мінімальна сума замовлення 20 тисяч гривень або 300 одиниць у іншій валюті, але не більше сукупного залишку на ваших картках.

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Замовити суму більшу за залишок можна у вигляді отримання грошового переказу. Для цього треба мати номер, суму, країну відправника переказу тощо.

Через мобільний додаток замовити долари можна наступним чином:

Увійдіть у додаток банку;

Виберіть меню "Сервіси – Послуги – Замовлення готівки";

Зазначте суму й виберіть валюту, яку бажаєте замовити;

Зазначте дату та адресу відділення, де забиратимете кошти;

Перевірте коректність замовлення й натисніть "Підтвердити;

Зі статусом заявки ви можете ознайомитися в меню "Замовлення готівки – Архів заявок".

Нагадаємо! Доступні для замовлення дати зазначено в календарі.

Важливою новиною є те, що користувачі тепер можуть скасовувати непотрібні замовлення в архіві заявок за один день до запланованої дати отримання.

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