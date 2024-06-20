Як замовити долари
На прикладі Приватбанку виявилося, що мінімальна сума замовлення 20 тисяч гривень або 300 одиниць у іншій валюті, але не більше сукупного залишку на ваших картках.
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Замовити суму більшу за залишок можна у вигляді отримання грошового переказу. Для цього треба мати номер, суму, країну відправника переказу тощо.
Через мобільний додаток замовити долари можна наступним чином:
- Увійдіть у додаток банку;
- Виберіть меню "Сервіси – Послуги – Замовлення готівки";
- Зазначте суму й виберіть валюту, яку бажаєте замовити;
- Зазначте дату та адресу відділення, де забиратимете кошти;
- Перевірте коректність замовлення й натисніть "Підтвердити;
- Зі статусом заявки ви можете ознайомитися в меню "Замовлення готівки – Архів заявок".
Важливою новиною є те, що користувачі тепер можуть скасовувати непотрібні замовлення в архіві заявок за один день до запланованої дати отримання.
Як перевірити достовірність банкноти на світлі
- Піднесіть банкноту до світла, щоб побачити водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла з'являються портрет історичної особи та цифрове позначення номіналу.
- Ще один елемент захисту, який легко помітити неозброєним оком – наскрізний малюнок. Це зображення, виконане на одному місці на лицьовій і зворотній сторонах банкноти. При розгляді проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюючи один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів та зсувів.
- Цифрове позначення номіналу також передане через латентне зображення. За допомогою збільшувального скла ви зможете прочитати мікротексти – повторювані написи.