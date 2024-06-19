Як розпізнати фальшиву купюру

Є кілька простих способів перевірки банкнот, які спрацюють за будь-яких обставин.

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Перевірка проти світла

Піднесіть банкноту до світла, щоб побачити водяні знаки. При розгляді банкноти проти світла з'являються портрет історичної особи та цифрове позначення номіналу.

Ще один елемент захисту, який легко помітити неозброєним оком – наскрізний малюнок. Це зображення, виконане на одному місці на лицьовій і зворотній сторонах банкноти. При розгляді проти світла всі елементи цифрового позначення номіналу банкноти збігаються, доповнюючи один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів та зсувів.

Цифрове позначення номіналу також передане через латентне зображення. За допомогою збільшувального скла ви зможете прочитати мікротексти – повторювані написи.

Як перевірити банкноту на світлі / Фото: harazd.bank.gov.ua

Перевірте банкноту на дотик

Доторкнувшись до банкноти, ви відчуєте папір, який тактильно відрізняється від звичайного, а також рельєфність зображень на лицьовому боці.

Важливо! Справжність гривні можна визначити навіть із заплющеними очима завдяки рельєфним елементам купюри. Ці шорсткі зображення розміщені в нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

Рельєфні елементи не тільки забезпечують захист від підробок, але й допомагають людям із послабленим зором визначити номінал банкноти.

Крім того, банкноти гривні містять захисні елементи, видимі під ультрафіолетовим та інфрачервоним світлом, або мають магнітні властивості. Для їх виявлення знадобиться додаткове обладнання.

Подивіться під іншим кутом

При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект – поступові зміни кольорів та напрямку руху фонового зображення стрічки.

НБУ також записав відеоінструкцію для перевірки справжності банкноти.