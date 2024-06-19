Курс валют у банках

Станом на ранок 19 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (без змін проти 18 червня), а продаж – 41 гривню (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,50 гривні (+3 копійки), а продаж – у середньому за 44,20 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,95 гривні (-3 копійки).

(-3 копійки), а продаж – (-3 копійки). Євро купують за 44,05 гривні (-5 копійок), а продають за 44,25 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,10 гривні (-36 копійок), а продають – за 40,98 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-36 копійок), а продають – за (+11 копійок), за даними finance.ua. Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,52 гривні (-25 копійок), а продаж – 44,42 гривні (-12 копійок).

За скільки можна буде купити 100 доларів цього тижня

Банкірка Анна Золотько нагадала у коментарі 24 Каналу, що обсяг інтервенцій Нацбанку минулого тижня збільшився. А вже у четвер долар сягнув максимального цінового показника. Водночас такий ріст був викликаний рішенням регулятора щодо зниження облікової ставки.

Якщо на такий крок фінансисти очікували, то за словами Золотько, вони не передбачили зростання фундаментального тиску на цінову стабільність.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Таким чином зниження облікової ставки для частини ринку стало неочікуваним й могло посилити попит на валюту.

Як прогнозує банкірка, цього тижня відбуватиметься помірне зниження попиту на валюту. А курс може коливатися в межах 40,7 – 41,3 гривні за долар. Відтак 100 доларів орієнтовно коштуватимуть від 4 070 гривень до 4 130 гривень.

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