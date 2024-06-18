Курс валют у банках

Станом на ранок 18 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (-2 копійки проти 17 червня), а продаж – 41,05 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,47 гривні (-9 копійок), а продаж – у середньому за 44,25 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,88 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,98 гривні (-8 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують за 44,10 гривні (-5 копійок), а продають за 44,26 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,33 гривні (-17 копійок), а продають – за 41,01 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,52 гривні (-25 копійок), а продаж – 44,42 гривні (-12 копійок).

Прогноз курсу долара

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку збільшився – до 898 мільйонів доларів.

Вже у четвер долар сягнув максимального показника, що частково було викликано рішенням НБУ про зниження облікової ставки. Золотько додає, що фінансисти очікували такого кроку від регулятора, але зростання фундаментального тиску на цінову стабільність залишали достатньо простору для сумнівів.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Відтак для частини ринку зниження облікової ставки стало неочікуваним й могло тимчасово посилити попит на валюту.

Очікується, що цього тижня відбуватиметься помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку. Вартість готівкового долара коливатиметься у коридорі – від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

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