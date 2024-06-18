Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (-2 копейки против 17 июня), а продажа – 41,05 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,47 гривны (-9 копеек), а продажа – в среднем за 44,25 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,88 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,98 гривны (-8 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 44,10 гривны (-5 копеек), а продают за 44,26 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,33 гривны (-17 копеек), а продают – за 41,01 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,52 гривны (-25 копеек), а продажа – 44,42 гривны (-12 копеек).

Прогноз курса доллара

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе объем интервенций Национального банка увеличился – до 898 миллионов долларов.

Уже в четверг доллар достиг максимального показателя, что частично было вызвано решением НБУ о снижении учетной ставки. Золотько добавляет, что финансисты ожидали такого шага от регулятора, но рост фундаментального давления на ценовую стабильность оставляли достаточно пространства для сомнений.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank Поэтому для части рынка снижение учетной ставки стало неожиданным и могло временно усилить спрос на валюту.

Ожидается, что на этой неделе будет происходить умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка. Стоимость наличного доллара будет колебаться в коридоре – от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

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