Как распознать фальшивую купюру
Есть несколько простых способов проверки банкнот, которые сработают при любых обстоятельствах.
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Проверка против света
- Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света появляются портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.
- Еще один элемент защиты, который легко заметить невооруженным глазом – сквозной рисунок. Это изображение, выполнено на одном месте на лицевой и обратной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.
- Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочитать микротексты – повторяющиеся надписи.
Как проверить банкноту на свету / Фото: harazd.bank.gov.ua
Проверьте банкноту на ощупь
Прикоснувшись к банкноте, вы почувствуете бумагу, которая тактильно отличается от обычной, а также рельефность изображений на лицевой стороне.
Рельефные элементы не только обеспечивают защиту от подделок, но и помогают людям с ослабленным зрением определить номинал банкноты.
Кроме того, банкноты гривны содержат защитные элементы, видимые под ультрафиолетовым и инфракрасным светом, или имеющие магнитные свойства. Для их обнаружения понадобится дополнительное оборудование.
Посмотрите под другим углом
При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения цветов и направления движения фонового изображения ленты.
НБУ также записал видеоинструкцию для проверки подлинности банкноты.