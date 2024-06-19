Как распознать фальшивую купюру

Есть несколько простых способов проверки банкнот, которые сработают при любых обстоятельствах.

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Проверка против света

Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света появляются портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.

Еще один элемент защиты, который легко заметить невооруженным глазом – сквозной рисунок. Это изображение, выполнено на одном месте на лицевой и обратной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочитать микротексты – повторяющиеся надписи.

Как проверить банкноту на свету / Фото: harazd.bank.gov.ua

Проверьте банкноту на ощупь

Прикоснувшись к банкноте, вы почувствуете бумагу, которая тактильно отличается от обычной, а также рельефность изображений на лицевой стороне.

Важно! Подлинность гривны можно определить даже с закрытыми глазами благодаря рельефным элементам купюры. Эти шероховатые изображения размещены в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты.

Рельефные элементы не только обеспечивают защиту от подделок, но и помогают людям с ослабленным зрением определить номинал банкноты.

Кроме того, банкноты гривны содержат защитные элементы, видимые под ультрафиолетовым и инфракрасным светом, или имеющие магнитные свойства. Для их обнаружения понадобится дополнительное оборудование.

Посмотрите под другим углом

При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения цветов и направления движения фонового изображения ленты.

НБУ также записал видеоинструкцию для проверки подлинности банкноты.