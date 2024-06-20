Как заказать доллары

На примере Приватбанка оказалось, что минимальная сумма заказа 20 тысяч гривен или 300 единиц в другой валюте, но не более совокупного остатка на ваших картах.

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Заказать сумму больше остатка можно в виде получения денежного перевода. Для этого надо иметь номер, сумму, страну отправителя перевода и тому подобное.

Через мобильное приложение заказать доллары можно следующим образом:

Войдите в приложение банка;

Выберите меню "Сервисы – Услуги – Заказ наличных";

Укажите сумму и выберите валюту, которую хотите заказать;

Укажите дату и адрес отделения, где будете забирать средства;

Проверьте корректность заказа и нажмите "Подтвердить;

Со статусом заявки вы можете ознакомиться в меню "Заказ наличных – Архив заявок".

Напомним! Доступные для заказа даты указаны в календаре.

Важной новостью является то, что пользователи теперь могут отменять ненужные заказы в архиве заявок за один день до запланированной даты получения.

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