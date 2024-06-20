Как заказать доллары
На примере Приватбанка оказалось, что минимальная сумма заказа 20 тысяч гривен или 300 единиц в другой валюте, но не более совокупного остатка на ваших картах.
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Заказать сумму больше остатка можно в виде получения денежного перевода. Для этого надо иметь номер, сумму, страну отправителя перевода и тому подобное.
Через мобильное приложение заказать доллары можно следующим образом:
- Войдите в приложение банка;
- Выберите меню "Сервисы – Услуги – Заказ наличных";
- Укажите сумму и выберите валюту, которую хотите заказать;
- Укажите дату и адрес отделения, где будете забирать средства;
- Проверьте корректность заказа и нажмите "Подтвердить;
- Со статусом заявки вы можете ознакомиться в меню "Заказ наличных – Архив заявок".
Важной новостью является то, что пользователи теперь могут отменять ненужные заказы в архиве заявок за один день до запланированной даты получения.
Как проверить подлинность банкноты на свету
- Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света появляются портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.
- Еще один элемент защиты, который легко заметить невооруженным глазом – сквозной рисунок. Это изображение, выполнено на одном месте на лицевой и обратной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.
- Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочитать микротексты – повторяющиеся надписи.