Від грудня багато чого залежатиме: що буде з курсом валют наступного місяця

Грудень може стати справді показовим місяцем для розуміння, куди рухатиметься курс валют у 2024 році. На безготівковому ринку пануватиме режим "керованої гнучкості", тож ситуація на ринку формуватиметься згідно з попитом та пропозицією, але не все так просто.

Курс на міжбанку

Дійсно, наступного року курс валют на безготівковому ринку формуватиметься з огляду на попит та пропозицію, а також тактики НБУ, яка може дати більше "свободи" курсоутворенню. Попри це, на грудень може випасти анонсований етап валютної лібералізації – "мінімізація множинності валютних курсів".

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На погляд Тараса Лєсового, який він висловив для 24 Каналу, НБУ зменшить міжкурсову різницю між курсами міжбанку, комерційних банків і обмінних пунктів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Зауважимо, що вільне курсоутворення на міжбанку – це можливість для ширшої курсової динаміки: валюта може, як зростати, так і зменшуватися в ціні, однак такі зміни не будуть різкими. Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні.

Що буде з курсом на готівковому ринку

Банкір розповів, що ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до стану справ на безготівковому ринку з додаванням 1 – 1,5% до курсу на міжбанку. Проте очікується, що міжкурсова різниця поступово скорочуватиметься й до кінця грудня складатиме всього 1% (мінімізація множинності валютних курсів).

Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів). Тобто ми припускаємо, що пропозиція на готівковому ринку може дещо збільшитися – на 10 – 15% порівняно з листопадом, що також вплине на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим,

– пояснив Лєсовий.

За його прогнозом, у грудні курс долара буде на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень. Вартість готівки формуватиметься згідно з незначним спредом та поточними коливаннями на рівні 0,3 – 0,5 гривні.

Які ще чинники вплинуть на валютний ринок

Розвиток економіки (зростання ВВП, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу тощо);

Обсяг макрофінансової допомоги (за різними оцінками у 2024 році Україна потребуватиме від 39 до 43 мільярдів доларів, що складе майже 50% всіх видатків держбюджету);

Розвиток експорту, розширення "лінійки" експортованої продукції, зокрема збільшення валютного виторгу;

Події на фронті та можливі наслідки ворожих атак та об’єкти критичної інфраструктури.