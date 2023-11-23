Офіційний курс 23 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 23 листопада становив 36,06 гривні за долар. Вартість долара трішечки змінилася порівняно з минулою добою, адже курс виріс на 2 копійки.
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Щодо євро, то курс європейської валюти почав дешевшати – до 39,33 гривні. Вартість впала на 13 копійок порівняно з вчорашнім курсом.
Яким буде офіційний курс долара та євро 24 листопада:
- Долар – 36,01 гривні,
- Євро – 39,27 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 23 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,3 гривні, а продаж – 37,8 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,5 гривні, а продаж – 37,84 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,65 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
Курс у перший день зими
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що з 27 листопада по 3 грудня очікувати змін на міжбанку та готівковому ринку не варто. Ймовірність того, що щось зміниться, низька.
Вірогідно ситуація у валютному секторі буде така: поточні коливання на безготівковому ринку відбуватимуться в межах 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між продажем та покупкою на міжбанку буде мінімальною – до 0,1 гривні.
Крім того, різниця курсів міжбанку і готівкового ринку буде на рівні 1 – 1,5%, але з проєкцією до її поступового зниження.
Відтак стає зрозумілим, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде стабільною. Все через те, що регулятор не дасть "розгулятися" попиту.