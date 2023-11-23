Официальный курс 23 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 23 ноября составлял 36,06 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась по сравнению с прошедшими сутками, ведь курс вырос на 2 копейки.
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Что касается евро, то курс европейской валюты начал дешеветь – к 39,33 гривны. Стоимость упала на 13 копеек по сравнению со вчерашним курсом.
Каким будет официальный курс доллара и евро 24 ноября:
- Доллар – 36,01 гривны,
- Евро – 39,27 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 23 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,8 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,5 гривны, а продажа – 37,84 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,65 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
Курс в первый день зимы
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что с 27 ноября по 3 декабря ожидать изменений на межбанке и наличном рынке не стоит. Вероятность того, что что-то изменится, низка.
Достоверно ситуация в валютном секторе будет такова: текущие колебания на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между продажей и покупкой на межбанке будет минимальной – до 0,1 гривны.
Кроме того, разница курсов межбанка и наличного рынка будет на уровне 1 – 1,5%, но с проекцией к постепенному ее снижению.
Следовательно, становится ясно, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет стабильной. Все потому, что регулятор не даст "разгуляться" спросу.