Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (без изменений против 22 ноября), а продажа – 37,8 гривны (без изменений).

Читайте также В то же время и на том же месте: официальный курс доллара за сутки не сдвинулся в цене

Покупка наличного евро в среднем производится по 40,5 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 41,1 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (без изменений), а продажа – 37,84 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,48 гривны (-31 копейка), а продажа – 41,16 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,75 гривны (без изменений).

(-2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,84 гривны (-6 копеек), а продают за 41 гривну (-10 копеек).

Гибкий курс доллара

По словам начальника аналитического отдела Sense Bank Алексея Блинова, спред между учетной ставкой и ставкой рефинансирования в 6 процентных показателей еще не был столь высок в современной истории монетарной политики НБУ.

Алексей Блинов Начальник аналитического отдела Sense Bank Также очень высоким поддерживается и спред между фактическими ставками привлечения средств и ставками рефинансирования. Такая защитная архитектура всегда сопровождает необходимость поддержания обменного курса национальной валюты.

Эксперт рассказывает, что, несмотря на заявления о переходе НБУ к гибкому обменному курсу, он все еще не состоялся. Впрочем, нынешняя монетарная политика дает понять, что подлинное усиление гибкости обменного курса еще впереди.

Обратите внимание! Ожидается, что в 2024 году состоится фактическая реализация подчинения монетарной политики потребностям управления валютными рисками государства. Следовательно, возвращение к плавающему курсу пока является очень далекой перспективой.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.