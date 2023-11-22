Официальный курс 22 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 22 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то курс европейской валюты начал расти – до 39,46 гривны. Стоимость немного выросла – на 7 копеек в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 23 ноября:

Доллар – 36,06 гривны,

Евро – 39,33 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 22 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,3 гривны , а продажа – 37,8 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,5 гривны , а продажа – 37,89 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,67 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

Что будет с курсом на следующую неделю

В комментарии 24 Каналу банкирша Анны Золотько спрогнозировала, что эта неделя будет оживленной для спроса, особенно накануне "черной пятницы".

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Распродажи и подготовка к ним могут предотвращать гривневую ликвидность населения от валютного рынка. Учитывая, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, возможно умеренное укрепление гривни в наличном сегменте.

Что касается курса, то на следующей неделе доллар может быть на уровне 37,4 – 37,9 гривны. Кстати говоря, за последние 7 дней наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар.

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